「ザ・ボーイズ」(2019-)でスターライトことアニー・ジャニュアリー役を演じるエリン・モリアーティが、最終シーズンでスターライトに始末してほしい「セブン」のメンバーを明かしている。

Amazonの人気シリーズ「ザ・ボーイズ」は、腐敗したスーパーヒーロー集団「セブン」と、彼らに恨みを持つ自警集団「ザ・ボーイズ」の戦いを描いた物語。シーズン4では重要キャラクターの1人が死を迎えたため、最終となるシーズン5では誰が生き、誰が死ぬかに注目が集まっている。

米のインタビューにて、「最終シーズンでスターライトが殺すべきセブンのメンバーは?」と質問されたモリアーティ。「個人的に、シーズン4の時点ですべての予想が外れたと思います。皆がある程度の予測を立てていましたよね」と前置きした上で、次のように語った。

「彼女(スターライト)はホームランダーを殺すべきだと思いますが、その望みや欲望は叶えられない気がします。誰がどうなるかは分かりません。でも少なくとも、ディープに手を下さなくてはいけません。どうか、あの魚男を殺させてください。」

©Amazon Studios

「ザ・ボーイズ」作中では、シーズン1でディープがスターライトにセクハラを強要して以来、2人の対立が続いている。ゆえにモリアーティがディープの名を挙げたのは納得だ。しかしモリアーティいわく、スターライトがディープを手にかけるには「まず彼女が先に挑発されるような状況が必要」だという。「彼女はただ誰かを殺すわけにはいきません。攻撃を受け、自己防衛する形でなくてはいけません。なぜなら彼女はアニーだから」。

また「彼女は誰かを倒すべきですが、シーズン4まではそういった期待が薄かったかもしれません。でも、カタルシス的なカルマの概念が本当に必要だと思います。なので(セブンの)全員ですね」と付け加えたモリアーティ。もっとも、シーズン4で登場しただけは例外として挙げ、最終的に「ホームランダーかディープですね」と締めくくった。

ちなみに現在シーズン5は、脚本作業が進行中。ショーランナーのエリック・クリプキ「誰が生き延びて誰が死ぬのかという実感を持ち始めているところ」らしく、「シーズン5で死ぬ人が誰であれ、その死にたっぷりと値するものになる」という。

Source:

The post first appeared on .