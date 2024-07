【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

あみあみは、7月28日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、「AniGame」ブランドの新作フィギュアを展示している。

展示されているのは、「アズールレーン」の新作フィギュア8体。水着姿の「初月」や「信濃」、メイド服姿の「ウルリッヒ・フォン・フッテン」などがラインナップされている。いずれも発売時期、価格は未定。

展示一覧

・初月 葉月の恋模様Ver.

・サン・ジャシント レコメンデッド・テーストVer.

・樫野 恋咲くラブリーストレインVer.

・信濃 雅夢の白浜Ver.

・ウルリッヒ・フォン・フッテン メドヘン・トリュンマーVer.

・朝凪

・高雄 OL Ver.

・愛宕 OL Ver.

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.