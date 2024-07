減量に成功した人のビフォーアフターが SNS に多数公開されているが、 アメリカ のある男性は136キロの減量に成功し、多くの感嘆の声が寄せられている。この男性はただ身体が引き締まっただけでなく別人のように変貌し、また周囲の対応にも変化があったという。英ニュース メディア 『The Mirror』などが伝えた。 フロリダ 州在住で フィット ネス・ インフルエンサー として活動するダルトン・マッスルホワイトさん(Dalton Musselwhite、31)は、自分の減量前と後の姿を TikTok に投稿して注目を集めている。ダルトンさんは5年前、体重が515ポンド(約234キロ)あり、 運動 はもちろんせず、 睡眠 時には呼吸をするのも難しい状態だったという。

当時のダルトンさんは、自分が肥満のため周囲に迷惑をかけていたり、相手にされていないと感じていた。そして一大決心して2019年4月8日、胃を小さくする「垂直スリーブ状胃切除術(VSG)」を受けた。その後、栄養士の指導のもとで食べる量を調整しながら 運動 も始めた。そんなダルトンさんが5月23日、 TikTok に投稿した動画の冒頭には、二重顎で微笑む減量前のダルトンさんが登場する。そして後半では、300ポンド(136キロ)の減量に成功した筋肉隆々で逞しくなった姿を披露している。現在のダルトンさんはトレーニングの成果により顔も引き締まったことで、まるで別人のように変貌していた。ダルトンさんは「(周りの)対応が全く違うんだよ」と言葉を添えており、ユーザーからはこのような声が寄せられている。「同じ人なんて、信じられないよ。本当に驚くべき変貌を遂げているね。」「私も90ポンド(約41キロ)減量しました。今では知らない人までフレンドリーに接してくれるの。信じられないわ。」「やったーー! 私も60ポンド(約27キロ)痩せてから突然、自分が周りに受け入れられる人間になったような気がするわ。」「私も同じような経験をしたわ。残念ながら私はその反対で、50ポンド(約23キロ)増えちゃったんだけどね(笑)。前と比べてみんなの対応が酷くてがっかりだわ。」肥満から脱出し、心身ともに健康な生活を送っているダルトンさんだが、世の中の肥満の人に対する非情な扱いに黙ってはいられないようだ。彼は昨年3月14日、 Instagram に投稿した動画でこのように吐露している。「単に体型の良し悪しで人々の見方や扱いがこんなにも違うなんて、僕は驚くばかりだよ。なぜ、こんなことを言っているのかって? 実は TikTok のある人気クリエイターが『あなたをイライラさせる嫌なものはなんですか?』って質問されて、彼は『太った人』って答えたんだ。さらに最悪だったのは、これに40万人以上が“いいね!”していたってことだ。」「もしも僕が人種、性別、宗教、痩せすぎた体型など『太った人』以外の答えを挙げていたら、きっと糾弾されて、即 SNS から追い出されることだろう。世間が肥満に悩む人たちに対して、とても悪意のある見方をしていることに心が痛むんだ。僕が500ポンド以上の体重の時、周りに迷惑をかけたり、期待に添えられなかったと感じていたんだけど、あえて周りからそんな風に言われるのは勘弁してほしいね。」この TikTok の人気クリエイターの答えが、かつて肥満で悩み続けたダルトンさんの神経を逆撫でしたようだ。しかしながら、ダルトンさんは最後に「さあ、今日はポジティブな気持ちで過ごして、他の誰かの一日を1パーセントでも良くしていこう」と綴っていた。画像は『msslwht TikTok 「You get treated so differently...」「The best view comes after the hardest climb.」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)