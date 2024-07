人気ドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン4が、第8話『シーズン4 フィナーレ』をもって完結を迎えた。映像の最後にはおまけシーンも登場。完結編となるシーズン5の物語を示唆する驚きの展開が訪れたが、いったい同シーンが意味することは……?

この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン4第8話『シーズン4 フィナーレ』のネタバレが含まれています。

© Amazon MGM Studios 「ザ・ボーイズ」シーズン4最終話、おまけシーンでソルジャー・ボーイ再登場

「ザ・ボーイズ」シーズン4第8話『フィナーレ』は、自警集団ザ・ボーイズにとって最悪な締めくくりとなった。ブッチャーがヴィクトリア・ニューマンを殺したことで、ニューマンに打倒ホームランダーの協力を願い出ようとしていたボーイズ側の作戦が台無しに。これにより、ホームランダーに忠誠を誓うカルフーン下院議長が新たなアメリカ大統領となったのだ。

おまけシーンでは再びカルフーンが登場。ホームランダーを極秘の施設に呼び出し、「早朝の機密会議」で知ったというあるモノを見せた。生命維持ポッドに横たわる人間、なんとシーズン3で大暴れしたソルジャー・ボーイではないか。

ジェンセン・アクレス演じるソルジャー・ボーイは、かつて存在した最強のヒーローチーム“ペイバック”の元リーダーとしてシーズン3で初登場。ホームランダーが生まれるまでアメリカで最も偉大なスーパーヒーローだった。

©Amazon Studios

ホームランダー誕生後、過去の遺物と化したソルジャー・ボーイはソ連に捕えられ、冷凍保存されていた。シーズン3では、そこから目覚めたソルジャー・ボーイがホームランダーやボーイズらと対峙することになった。

シーズン3のラスト、ソルジャー・ボーイはヴォート社での最終決戦を経て大爆発。その後は死んだものと思われていたが、ザ・ボーイズ創設者のグレース・マロリーによって保護され、生命維持ポッドに繋がれていた。

シーズン4第8話では、マロリーがホームランダーの息子・ライアンによって殺害され、ソルジャー・ボーイは生命維持ポッドごとホームランダー側に発見されることになった。ホームランダーとボーイズの戦いがクライマックスを迎えるシーズン5で、どちら側にも属さないソルジャー・ボーイは重要な鍵を握ることになりそうだ。

ホームランダーはポッドで眠るソルジャー・ボーイを見て、怒りとも取れる表情を浮かべていたが、確かに彼にとってソルジャー・ボーイとの再会はあまり嬉しいものではない。シーズン3でソルジャー・ボーイが自分の父親であることを知ったホームランダーだが、そのソルジャー・ボーイから自身の存在を否定されたためだ。今や父親としてライアンとの関係性に悩むホームランダー、ソルジャー・ボーイが目覚めた暁にはどんな行動に出るだろうか。

©Amazon Studios

ちなみにソルジャー・ボーイ役のジェンセン・アクレスといえば、ドラマ「スーパーナチュラル」(2005-2020)の主演でおなじみ。シーズン4では、「スーパーナチュラル」でジェンセン演じるディーン・ウィンチェスターの父親役を演じたジェフリー・ディーン・モーガンが初参戦となった。モーガンは「ザ・ボーイズ」完結編となるシーズン5でジェンセンとの共演をようだ。

「あの作品に関わった全員と共演したいですけど、特にジェンセンとは長い付き合いです。彼は弟のような存在ですからね。[中略]ジェンセンのソルジャー・ボーイは僕が長い間テレビで見てきたキャラクターの中で、唯一無二の素晴らしいキャラクターでした。彼の演技には圧倒されましたね。彼と一緒に仕事したいと思いましたし、2人で本当に楽しい時間を一緒に過ごしましたから。(ジェンセンとの共演は)ずっと望んでいる絶好の機会ですよ。」

「ザ・ボーイズ」はで独占配信中。

Source:

The post first appeared on .