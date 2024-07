中国・深圳を拠点とするスマートフォン(スマホ)・タブレットなどを開発・販売しているメーカー、Doke Electronicsの日本法人のBlackview Japanは大手ECサイトのAmazon.co.jpにて、現在開催されているプライムデーの開催期間に合わせて、Blackviewブランドのスマホおよび、Androidタブレットの特売キャンペーンを実施しています。

【Blackview Hero10(フリップタイプスマートフォン)】



Blackview Hero10 Blackview Hero10

セール期間:2024年7月16日〜 7月17日

通常価格:109,900円(税込)→プライムセール価格:87,920円(税込)

Blackview HERO10 折りたたみスマホ Simフリー スマートフォン 36GB+256GB Helio G99搭載 108MPメインカメラ 2560*1080 6.9インチAMOLEDディスプレイ 4000mAhバッテリー 45W急速充電 顔認証 指紋認証 NFC 技適認証済 ブラック Blackview 2024T



【Blackview SHARK8(スマートフォン)】



Blackview SHARK8 Blackview SHARK8

セール期間:2024年7月16日〜 7月17日

通常価格:31,900円(税込)→プライムセール価格:23,925円(税込)

Blackview Shark8 スマホ 4G SIMフリー スマートフォン 16GB+256GB HelioG99 8コアCPU 120Hzディスプレイ 6.78FHD+ 1080*2460 64MP+13MP スマートISO 5000mAh大容量バッテリー 33W 急速充電 NFC 顔認証 指紋認証 GPS WiFi 技適認証済 black Blackview



【Blackview A52pro(スマートフォン)】



Blackview A52Pro Blackview A52Pro

セール期間:2024年7月16日〜 7月17日

通常価格:19,900円(税込)→プライムセール価格:15,900円(税込)

[2024 NEW Android 13 スマホ] Blackview A52pro SIMフリー スマートフォン 本体 アップグレード 4G 日本版 12GB RAM+128GB 1TB拡張可能 6.52インチ 大画面 90Hzのリフレッシュレート 13MP+5MPカメラ 5180mAh大容量バッテリー 指紋認証 顔認証 OTG GPS 技適認証済 ブラック Blackview



【Blackview wave6C(スマートフォン)】



Blackview wave6C Blackview wave6C

セール期間:2024年7月16日〜 7月17日

通常価格:15,900円(税込)→プライムセール価格:11,925円(税込)

[2024 NEW Android13 スマホ] Blackview Wave6C SIMフリー スマートフォン 本体 4G 日本版 4GB RAM+32GB 1TB拡張可能 6.52インチ 大画面 8MP+5MPカメラ 5180mAh大容量バッテリー 顔認証 OTG GPS 技適認証済 ブラック Blackview



【Blackview Tab16Pro(タブレット)】



Blackview Tab16Pro Blackview Tab16Pro

セール期間:2024年7月11日〜 7月17日

5% OFF 割引クーポンコード:RNL3WZYO

プライム通常価格:29,900円(税込)→クーポン適用後価格:28,405円(税込)

2024 Android 14 タブレット 11インチ、Blackview Tab16Pro アンドロイド14タブレット、16GB+256GB+2TB拡張、2K IPSディスプレイ、Widevine L1対応、タブレット 8コアCPU、SIMフリー タブレット 4G LTE+2.4G/5G WIFI、18W PD急速充電+7700mAh、GPS+ BT5.0+GMS認証+OTG、タッチペン付き Blackview



【Blackview Tab9WiFi(タブレット)】



Blackview Tab9WiFi Blackview Tab9WiFi

セール期間:2024年7月11日〜 7月17日

5% OFF 割引クーポンコード:GNQXHBGM

プライム通常価格:21,900円(税込)→クーポン適用後価格:20,805円(税込)

販売ページ

Blackview Tab9WiFi Android 14 タブレット11インチ wi-fiモデル 18GB+256GB+2TB拡張、11" 2.4K FHD IPS画面 Widevine L1対応 タブレット 8コアCPU、8200mAh+Type-C 10W充電+OTG、13MP/8MPカメラ+無線投影+顔認識+分割画面+PCモード+WPS+GMS Blackview



【Blackview Tab60(タブレット)】



Blackview Tab60 Blackview Tab60

セール期間:2024年7月11日〜 7月17日

24% OFF 割引クーポンコード:4000TAB60

プライム通常価格:16,900円(税込)→クーポン適用後価格:12,844円(税込)

販売ページ

Blackview Tab60 8.68インチタブレット 8コアCPU Widevine L1対応タブレット 6050mAh大容量バッテリー 12GB+128GB+1TB拡張 Android13タブレットアンドロイド 4G LTE デュアルSIM 5G WiFi GPS OTG Bluetooth 顔認識 ワイヤレス投影 GMS認証 3.5mmヘッドホン端子 (グレー) Blackview



【Blackview Tab70WiFi(タブレット)】



Blackview Tab70WiFi Blackview Tab70WiFi

セール期間:2024年7月11日〜 7月17日

15% OFF 割引クーポンコード:W25E8YDS

プライム通常価格:15,900円(税込)→クーポン適用後価格:13,515円(税込)

販売ページ

Blackview Tab70WiFi タブレット 10インチ wi-fiモデル 16GB+128GB+2TB拡張 6050mAh大容量バッテリー CPU 2.0Ghz アンドロイド13タブレット 1280*800 IPS 画面 Widevine L1+WiFi 6+Bluetooth+OTG+無線投影+顔認識+分割画面+GMS認証 Blackview



セール期間は2024年7月17日(水)の24:00までの間で、対象の端末は「Blackview Hero10」・「Blackview SHARK8」・「Blackview A52Pro」・「Blackview wave6C」・「Blackview Tab16 Pro」・「Blackview Tab9WiFi」・「Blackview Tab60」・「Blackview Tab70WiFi」のスマホ4機種、タブレット4機種の計8種類となります。各機種ともにセール価格となるほか、さらにBlacview Japanから特別クーポン(タブレット4機種分)が用意されており、これを適用することでさらにお得に購入することができます。(最終価格はセール価格からさらに最大で24%引き)本記事ではセール対象の8機種のざっくりとした解説と、セール価格および特別クーポンをセットした価格などを紹介していきます。Blackview HERO10はBlackview初のフリップタイプのフォルダブル(折りたたみ)Androidスマートフォンです。SoC(System On Chip)にMediaTek製Helio99を採用した5G非対応スマホながらも、約1億800万画素(広角)のメインカメラや12GB RAM(+24GBまで仮想拡張対応)の動作メモリーに2,560 × 1,080ドットのAMOLEDディスプレイを備えるなど、スペックは低くなく意欲的なモデルとなっています。フリップタイプのスマホのトレンドを抑えたシェル側のサブディスプレイも搭載しており、オーディオプレイヤーの操作や自撮り撮影時のセルフィー表示などの機能をカスタムして利用することができます。国内向けに正規販売されているフリップタイプスマホの選択肢の一つにいかがでしょうか?Blackview SHARK8は4G LTEにまでの通信に対応したミドルレンジのスマートフォンで、HERO10同様にSoCにHelio G99を採用し、8GB RAM(さらに8GBまでの仮想拡張メモリに対応で8GB+8GBに対応)の動作メモリのミドルレンジ級の基本スペックですが、6.78インチFDH+(1,080×2,460ドット)に120Hz動作のディスプレイを搭載するなど、動画などのコンテンツ視聴にも強いスマートフォンとなっています。本体ストレージも256GBと比較的余裕のあるものとなっているので、サブ用途にもお勧めです。Blackview A52ProはSoCにUNISOC製のT606を採用したエントリーモデルのスマートフォンです。エントリー機向けのSoCに動作メモリは6GB RAM(+6GBまでのメモリの仮想拡張に対応)ながら、画面解像度をHD+(720 × 1,600ドット)と抑えることでメモリの消費を抑え、比較的軽快に動作します。ゲームアプリなどの重いコンテンツ向けには厳しいものの、ブラウジングやメール・メッセージ、マップアプリなどの日常使いであれば過不足を感じることなく動作できるでしょう。(筆者個人としてはこちらを買うなら、後継モデルのBlackview color8の方が、数千円の差で圧倒的に性能が上なのでそっちの方が推したいところですが…)Blackview wave6CはOSにAndroid Go Edition(本機搭載のOSはAndroid13 Go Edithion。以下、Android Go)を採用したローエンドモデルのスマートフォンです。Android Goは動作メモリーが2GB RAM以下が利用要件のため、本機も動作メモリは2GB RAMなのですが、さらに2GBの仮想拡張(実装2GB +仮想2GB)に対応しているため、Android Goスマホとしては(抜け道的に)本来の動作要件よりも高い動作性を持つのがポイントです。国内では採用例の少ない日本語正規対応のAndroid Goスマホとしてアプリの検証や用途を絞った使い方をするのであれば、面白いかもしれませんね。ただし、ゲームなどのメモリ消費の大きいコンテンツや国内向けに提供されているアプリの中にはAndroid Goに非対応なものも少なくないので、この辺りは注意が必要かもしれません。Blackview Tab16ProはSoCにUNISOC製のミドルレンジ向けTiger T616を採用したAndroidタブレットで、11インチWUXGA(1,920×1,280ドット)の2Kディスプレイが特徴で、高めの解像度を生かして動画サービスなどのコンテンツ利用に向いたタブレットとなっています。4G(LTE)までのモバイルネットワークにも対応しているので、出先でのコンテンツ利用やナビゲーション用途のほか、音声通話にも対応していることを活かして据え置き利用のビデオ通話機として使うのも面白いかもしれません。本機は過去に紹介記事が掲載されているので、こちらも併せてご覧ください。Blackview Tab9WiFiは11インチFHD解像度(1,920 × 1,200ドット)のAndroidタブレットで、ネットワーク接続についてはWi-Fi(無線LAN)のみのモデルとなります。スペックはミドルレンジ〜エントリーモデル(SoCはUNISOC T606に6GB RAM + 仮想拡張12GBまで対応)ながら、アプリや機能ををウィンドウ表示して複数同時起動可能なPCモード機能を搭載していたり、サラウンドスピーカーを備えているなど、低価格帯ながらも多芸なタブレットとなっています。8,200mAhという大容量バッテリーを活かして動画コンテンツの視聴やプリインストールされているオフィススートアプリを使ってちょっとしたファイルの編集作業にも利用できるほか、無線接続による外部ディスプレイへのミラーリング表示にも対応しています。Blackview Tab60は8.68インチFWXGA解像度(1,340 × 800ドット)のAndroidタブレットで、4G(LTE)までのモバイルネットワークにも対応しています。基本スペック自体はやや抑え目であったり、リアカメラに撮影用ライトがないなどの割り切った部分もありますが、国内向けには数少ない8インチ台の実用レベルの性能のAndroidタブレットとなっています。タブレットとしては小ぶりなことから、「画面がそこそこ大きくて本体の取り回しの良さで持ち歩きにも悪くない」絶妙なバランスが魅力で、筆者のベットサイド端末として現在も活躍しています。こちらも過去に紹介記事が掲載されていますので、是非チェックしてみてください。Blackview Tab70WiFiは10ンチFHD解像度(1,280 × 800ドット)のAndroidタブレットで、基本スペックはかなり控え目(Rockchip製RK3562:クアッドコア)、動作メモリは4GB RAM(4GBまでの仮想拡張に対応)となっているものの、その分、大画面タブレットとしては約520gと比較的軽量(約520g)で、動画や電子書籍などのコンテンツ視聴に特化したモデルと言えるかもしれません。(読書用途に利用できる3種の画面モードも搭載)一方で、動画コンテンツを高精細に楽しむためのWidevine L1対応を謳っているものの、Netflixには非対応となっているので、この点は注意が必要です。というわけで、駆け足気味ではありますが、BlackviewのAmazonプライムセール向けキャンペーンの対象商品の紹介でした。今回はBlackview Japan社のご厚意で、タブレット向け4機種分の限定クーポンもあるので、気になった人は是非是非チェックしてみてくださいね!

記事執筆者:河童丸

