サンリオは、2024年で39回目となるサンリオキャラクターの人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」の最終結果を発表!

2024年の第1位は「シナモロール」で、自身初の5連覇を達成しました☆

「2024年サンリオキャラクター大賞」結果発表

スケジュール:

投票期間4月11日(木)〜5月26日(日)

初回速報(1〜10位)4月16日(火)

「Sanrio+」限定発表(1〜20位)4月26日(金)

中間発表(1〜20位)5月9日(木)

結果発表(1〜90位)6月16日(日)

参加キャラクター:90キャラクター

サンリオは、2024年で39回目となるサンリオキャラクターの人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」の最終結果を発表!

今年の総得票数は5,707万4,053票(昨年比約128%)で、過去最多を記録しました。

2024年の第1位は「シナモロール」(昨年1位)で、自身初の5連覇を達成しました☆

第1位:「シナモロール」5,665,543票

初回速報では「ポチャッコ」に1位の座を譲りましたが、中間発表以降1位に返り咲き、唯一500万票超え、2位と100万票以上の差をつける圧倒的な票数を集めて1位に輝きました。

5連覇達成は、歴代最長の「ハローキティ」(12連覇/98-09年)に次ぐ2番目の記録で、ポチャッコ(5連覇/91-95年)と並びました。

やったぁ!キミがぼくを応援してくれたことがとってもうれしいんだ。本当にありがとう♪

第2位:「ポチャッコ」4,591,020票

第2位はデビュー35周年を迎えた「ポチャッコ」(昨年4位)で、アニバーサリーイヤーに28年ぶりのTOP2入りを果たしました。

やったー!2位だ!みんなのあつい応援のおかげだよ!本当に、本当にありがとう!

第3位「クロミ」4,125,678票

第3位は、「クロミ」(昨年3位)。

昨年2023年にTOP3入りを果たした「クロミ」

初回速報と中間発表ではTOP3圏外でしたが、粘り強さを見せました。

やったー!2位だ!みんなのあつい応援のおかげだよ!本当に、本当にありがとう!

第4位「ポムポムプリン」4,089,750票

第4位は「ポムポムプリン」

昨年2023年の2位から惜しくもランクダウンも、400万票を超える投票を集めました。

第5位「ハローキティ」3,551,441票

第5位は「ハローキティ」

50周年を迎えた「ハローキティ」が安定の人気を集めました☆

第6位「マイメロディ」2,723,108票

第6位は「マイメロディ」

昨年2023年に続き6位にランクイン!

第7位「けろけろけろっぴ」2,244,819票

第7位は「けろけろけろっぴ」

12年ぶりのTOP10入り!

はぴだんぶいメンバーの人気が躍進しています☆

第8位「ハンギョドン」2,118,662票

第8位は「ハンギョドン」

中間順位を維持し、TOP10入りを果たしました。

第9位「タキシードサム」1,925,732票

第9位は「タキシードサム」

中間順位11位からランクアップ!

昨年2023年と同じ9位にランクインしました。

第10位「リトルツインスターズ」1,849,224票

第10位は「リトルツインスターズ」

安定の人気でTOP10入りしました。

第11位「あひるのペックル」1,816,402票

第12位「こぎみゆん」1,689,085票

第13位「バッドばつ丸」1,633,492票

第14位「はなまるおばけ」1,351,001票

第15位「ウィッシュミーメル」1,128,708票

第16位「ぐでたま」1,116,298票

第17位「マイスウィートピアノ」837,632票

第18位「KIRIMIちゃん。」750,010票

第19位「コロコロクリリン」735,312票

第20位「ウサハナ」649,859票

ユーザー参加型プロジェクト「NEXT KAWAII PROJECT」から昨年デビューしたばかりの「はなまるおばけ」は、初エントリーで14位と大健闘!

30位から21位。

まるもびびよりやyoshikittyがランクイン!

40位から31位

ぼんぼんりぼん、ハローミミィがラインクイン。

第39位「リトルフォレストフェロオ」229,873票

今年限定の特別賞「サンちゅっ♡賞」を受賞したのは、「リトルフォレストフェロォ」!

結果発表で39位にランクインし、今年限定の「サンちゅっ♡賞」を受賞したのは、マイメロディのはとこの男のコ「リトルフォレストフェロォ」でした。

受賞を記念し、上位3位に輝いたキャラクターと共に、「Sanrio+」会員限定で、特別デザインのスマートフォン用壁紙がプレゼントされます。

ダウンロード期間:2024年12月25日(水)17時まで

ダウンロードページURL:(「Sanrio+」IDでログイン後にアクセスしてください)

2024年サンリオキャラクター大賞 1〜3位&39位スペシャル壁紙プレゼント♪

海外(国/地域)順位TOP5

「2024年サンリオキャラクター大賞」公式サイトでは、海外の国/地域ごとの順位結果1位〜10位までを公開しています。

「2024年サンリオキャラクター大賞パートナー部門」結果

スケジュール:

投票期間4月11日(木)11時〜5月26日(日)

中間発表(1〜3位)5月9日(木)

結果発表(1〜8位)6月16日(日)

参加キャラクター:28組

「2024年サンリオキャラクター大賞パートナー部門」は、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ28組がエントリーし、「ペコちゃん×サンリオキャラクターズ」が第1位に輝きました。

「2024年サンリオキャラクター大賞」結果発表レポートでした。

©’24 SANRIO

©’24 SANRIO/SEGATOYS ©’24 SANRIO/SHOCHIKU ©’24 JMA Co., Ltd. BP CHOCOLATE JAPANCD PC MMP,TX S/D·G SP-M S/T·F 著作(株)サンリオ

©FUJIYACO.,LTD. ©BANDAI ©2024TMR/dwf ©MIXI

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シナモロール、ポチャッコ、クロミ!「2024年サンリオキャラクター大賞」結果発表 appeared first on Dtimes.