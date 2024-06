アガサ・クリスティー原作「ゼロ時間へ」ドラマ版のキャストが決定

2015年から“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーの小説を次々とドラマ化している英BBCが新たに「ゼロ時間へ」の映像化を進めていることは、以前当サイトでもお伝えした通り。そのキャストが発表された。

クリスティーが1944年に発表した「ゼロ時間へ」は、犯人が殺人の計画を策定する時間から始まり、犯行の瞬間(ゼロ時間)へとさかのぼっていくという独特な叙述法が特徴だ。

BBCによれば、『Towards Zero(原題)』の舞台は1936年のイングランド。イギリステニス界のスター選手であるネヴィル・ストレンジは、スキャンダラスな離婚劇を繰り広げた後、その当の相手である元妻オードリーと一緒に、二人が子ども時代を過ごした懐かしい場所であり、ネヴィルの叔母であるトレリシアン夫人が暮らすガルズポイントで夏を過ごすというまさかの決断を下す。元妻オードリーとの間に片付いていない件があるだけでなく、ネヴィルが再婚した相手のケイまでもが同地を訪れたことで、当事者たちの緊張感は最高潮に達する。彼らに加えて、長患いをしているトレリシアン夫人のコンパニオンや謎めいた紳士の従者、追放されたことを恨むいとこ、一家を支えてきた弁護士、好奇心の強い孤児、フランス人の詐欺師なども加わる中で、間もなく殺人事件が発生し…。新たな殺人が起きる前に犯人を見つけることはできるのか?

今回発表されたキャスティングによれば、未亡人トレリシアン夫人役にアンジェリカ・ヒューストン(『アダムス・ファミリー』シリーズ)、テニス選手のネヴィル・ストレンジ役にオリヴァー・ジャクソン=コーエン(『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』)、ネヴィルの前妻オードリー役にエラ・リリー・ハイランド(『フィフティーン・ラブ〜天才プレーヤーの告発』)、ネヴィルの現妻ケイ役にミミ・キーン(『セックス・エデュケーション』)が起用された。

そのほかには役柄は不明だが、ジャッキー・クルーン(『ブラウン神父』)、グレース・ドハーティ(『コール・ザ・ミッドワイフ ロンドン助産婦物語』)、ジャック・ファーシング(『アガサ・クリスティー ABC殺人事件』)、ハリル・ガルビア(『レアの7つの人生』)、アダム・ヒューギル(『刑事シンクレア シャーウッドの事件』)、クラーク・ピータース(『アガサ・クリスティー トミーとタペンス −2人で探偵を−』)、マシュー・リス(『ジ・アメリカンズ』)、アンジャナ・ワサン(『キリング・イヴ/Killing Eve』)も出演する。

