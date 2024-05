【「ホロライブEN Advent」3Dデビュー】今夏 公開予定

カバーは、女性VTuberタレントグループ「ホロライブEN Advent」のイベントショーケースを今夏開催する。

「ホロライブEN Advent」はシオリ・ノヴェラさん、ネリッサ・レイヴンクロフトさん、古石ビジューさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさんによるグループ。

イベントショーケースではメンバーの3Dモデルが初公開となる。また、3Dコラボレーションストリームの実施も予定している。

⚠️👁‍🗨🗿3D Showcase for hololive English -Advent- Scheduled for This Summer🎼🐾⚠️



This will be the first time that @shiorinovella, @kosekibijou, @nerissa_en, Fuwawa Abyssgard and Mococo Abyssgard (@fuwamoco_en) will showcase their 3D models, later following the individual 3D model… pic.twitter.com/S3bziDUO7n