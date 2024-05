【Amazonの代金引換】6月6日より利用不可

Amazonは、支払い方法の一つとして選択できる「代金引換」の提供を6月5日をもって終了する。

これは、販売事業者向けの「セラーフォーラム」にて告知されたもの。現在、Amazonでは一つの荷物につき手数料330円で代金引換を利用できるが、6月6日以降は代金引換を選択できなくなる。

今回、代金引換の取り扱いを終了する理由について、Amazonは「販売事業者様や購入者様の体験を向上するため」としており、販売事業者側での対応は不要と案内している。

