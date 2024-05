社内研修動画の活用法に特化した共催セミナー開催！駿台グループ SATT×Vimeo

駿台グループエスエイティーティーは、「Vimeo」を運営するVimeo.com, Inc.と『社内研修動画の最新活用法』をテーマに、企業の人事部門および教育を行う部署の方向け共催セミナーを2024年5月23日(木)にオンライン開催します。

駿台グループ エスエイティーティーは、動画配信プラットフォーム「Vimeo」を運営するVimeo.com, Inc.と『社内研修動画の最新活用法』をテーマにした、企業の人事部門および教育を行う部署の方向け共催セミナーを2024年5月23日(木)にオンライン開催!

申込はこちら:

https://vimeo.com/jp/events/e-learning-webinar-japan-satt

セミナーでは、Vimeo.com, Inc.による動画配信プラットフォームからの目線と、SATTによるeラーニング学習管理システムからの目線、両方の目線で『社内研修効果を格段に上げる動画の活用法』が学べます、

オンライン形式のため、場所に捉われず受講できます。

開催概要

日時 :2024年5月23日(木) 13:00〜14:00

会場 :オンライン(Vimeo上)

参加費:無料

動画は、今やeラーニング同様、企業教育における重要な要素の一つとです。

研修における課題を解決すること、そして動画導入後の運用に必要な知識と戦略を本セミナーでは学べます、

動画教材やeラーニングを効果的に活用し、組織内の人材育成を一層充実させたいと考えている企業の人事部門や教育部門の方々に最適です。

参加希望の方は、以下オンライン申し込みフォームから申込みできます。

https://vimeo.com/jp/events/e-learning-webinar-japan-satt

登壇者の紹介

セミナー詳細

今や企業研修で当たり前になっている「動画」。

全世界190ヵ国以上で約2.6億人が利用する、動画プラットフォームを提供するVimeo社と、全国に予備校を展開する駿台グループ SATTがタッグを組み、“社内研修効果を格段に上げる動画の活用法”を学べます、

