ギネス世界記録 で「 世界一 背が高い存命中の男性」に認定されているスルタン・キョセンさん(Sultan Kosen、41)と、「 世界一 背が低い存命中の女性」に認定されているジョティー・アムゲさん(Jyoti Amge、30)が今月19日、6年ぶりの再会を果たして話題となっている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。 トルコ 出身のスルタン・キョセンさんと、 インド 、マハーラーシュトラ州出身のジョティー・アムゲさんの出会いは2018年に遡る。2人は同年1月、エジプトの観光振興会に招待されて対面を果たし、ギザの大ピラミッド前で写真撮影を行った。

そして6年ぶりの再会は、アメリカのあるプロデューサーから依頼を受けて米カリフォルニア州で実現。朝食をともにし、たくさんのカメラを前に始終笑顔を見せていた。スルタン・キョセンさんは2009年、身長246.5センチで「 世界一 背が高い存命中の男性」でギネス世界に認定され、2011年2月9日には251センチで記録を更新していた。一方のジョティー・アムゲさんは、2011年12月16日の18歳の誕生日に身長62.8センチで「 世界一 背が低い存命中の女性」に認定されており、2人の身長差は実に188センチ以上ある。スルタンさんの身長が伸び始めたのは10歳の時で、成長ホルモンの過剰分泌により起こる「脳下垂体巨人症」が原因だったという。身長が高すぎて学校を卒業することができず、家族を支えるために農作業に従事し、10代の頃には トルコ のプロバスケットボールチーム「ガラタサライ」と契約を交わすも、高身長すぎてプレーできなかったそうだ。そんなスルタンさんは2010年8月、米バージニア大学で手術を受け、成長ホルモンの分泌を止めることに成功。これにより身長の伸びが止まった。また2013年10月には9歳年下のシリア人女性と結婚(現在は離婚)し、2016年にはハリウッドの映画デビューも果たしていた。スルタンさんは「 世界一 大きな手を持つ存命中の人物」の ギネス世界記録 も保持しており、手首から中指の先までの長さは28.5センチという。また「 世界一 大きな足を持つ存命中の人物」の元記録保持者でもあり、左足は36.5センチ、右足は35.5センチあるそうだ。一方のジョティーさんは、小人症の一つで先天性の骨系統疾患である「軟骨無形成症」を持って生まれ、3〜4歳頃の健康診断で身長が伸びていないことが判明したという。15歳だった2009年には、身長が61.95センチで ギネス世界記録 の「 世界一 背が低い存命中のティーンエイジャー」に認定されており、当時は体重が5.4キロだったことも明かしていた。こうして2011年、「 世界一 背が低い存命中の女性」に認定されたジョティーさんは海外のテレビやショーに顔を出すようになり、2014年には「女優になりたい」という夢を叶え、米テレビシリーズ『アメリカン・ホラー・ストーリー』でマ・ペティート役を演じていた。なお、スルタンさんの身長はジョティーさんの約4倍、靴のサイズはジョティーさんの身長の半分以上にもなり、2人の再会を収めた動画には次のようなコメントが寄せられた。「2人ともとても魅力的だわ!」「スルタンさんはとても穏やかな巨人。彼と比べるとジョティーさんはまるでバービー人形のようだわ。」「ジョティーさんが成人だと分かっているけれど、あまりにも小さくて守ってあげたくなってしまう。」「ユニークな2人のやり取りは、見ているだけで嬉しくなってくる。」「心が温かくなるのよね。」「正直に言うと、スルタンさんの身長よりも手の大きさに驚いたよ!」ちなみに「 世界一 背が高い存命中の女性」は、スルタンさんと同じ トルコ 生まれのルメイサ・ゲルギさん(Rumeysa Gelgi、27)で、身長は215.16センチだという。