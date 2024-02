1人でトレーニングに勤しんでいたダニエルさんだったが、すれ違ったパトカーがダニエルさんの方に戻ってきたことに気付いた。そしてパトカーの窓を開けた警察官から、「あなたの背中にあるのは冷蔵庫ですか?」と問われた。ダニエルさんは当時、背中に25.7キロの冷蔵庫を背負ってジョギングをしていたのだ。その姿に警察官は、ダニエルさんがどこかで窃盗を働いたと勘違いしたようだ。そんなダニエルさんが冷蔵庫を背負って走っているのには、立派な理由があった。ダニエルさんは、1型糖尿病を患う親友をサポートしたいと考え、 イギリス の糖尿病慈善団体「Diabetes UK」への募金活動を行うことを決意した。「私は医者ではないので治療法を考えることはできませんが、治療をする人々に資金を提供することはできます。募金活動が注目を浴びるように、何か大きなことをしたかったんです」と話すダニエルさんは、昨年4月に冷蔵庫を背負いながらのマラソンで4時間52分10秒という世界記録を打ち立てた イギリス 海兵隊伍長のサム・ハモンドさん(Sam Hammond)の勇姿に感銘を受けたという。「私はずっと、ギネス世界記録の記録保持者になりたいと思っていたので、サムさんが新記録を達成した時、これは私にとって挑戦だと思いました。冷蔵庫を背負って走ったことは一度もありませんでしたが、『これなら私にもできるかもしれない』とすぐに思いました。」こうしてダニエルさんは、“白物家電を背負って走るフルマラソン”の世界記録更新を目指して、トレーニングに励むことになった。警察官に呼び止められた当時、冷蔵庫を担いでのトレーニングは2回目だったという。ダニエルさんは、「あの時は行き交っていた車も止まってしまったので、少し恥ずかしかったですね。でも、私がこれから話すこと(冷蔵庫を背負っている理由)を、警察官は信じてくれないのではないかと不安になりました」と明かす。警察官は「なぜ呼び止めたのか分かると思います」とダニエルさんに話しかけたそうで、「私は笑いながら『はい、ちゃんとすべて説明すると約束しますよ』と答えました。警察官の方々は素晴らしい人たちで、チャレンジの成功を祈ってくれました」とダニエルさんは語っており、無事に警察官の理解を得ることができたという。警察官らは「Currys( イギリス の家電量販店)で購入すると、家まで配達してくれますよ」とジョークを述べ、最後は笑顔で握手を交わして別れたそうだ。実はダニエルさん、昨年も同様のチャレンジを行ったが、記録更新には至らなかったという。そこで現在のトレーニング内容について尋ねたところ、ダニエルさんはこう語っている。「トレーニングで最も大変だったのは、25.7キロの重さを背負うことに体を慣らすことでしたね。脚に影響が出ていて、ひどく痛みを感じています。現在は体力をつけることに専念していて、フルマラソンを4時間30分以内で走ることを目標にトレーニングしています。この目標を達成するのは簡単ではないので、トレーニングが報われるのを祈って当日を迎えることになりますね。」非常に高い目標に向かってトレーニングに打ち込むダニエルさんだが、今回のチャレンジが英国放送協会『BBC』のデジタル版で配信されると、週間閲覧数がトップの記事になったという。そして冷蔵庫を背負ったダニエルさんの姿は瞬く間に話題を呼び、ラジオ局やテレビ局から引っ張りだこになった。そんなダニエルさんは募金の目標金額を1万ポンド(約187万4800円)に設定し、オンライン募金プラットフォーム「JustGiving」に専用ページを立ち上げており、『BBC』で報じられる前は700ポンド(約13万1200円)が集まっていたが、現在は5700ポンド(約106万8600円)を上回っている。ダニエルさんは自身のInstagramで、「私の人生は一気に変わりました。皆さんのサポートにずっと感謝し続けます」と綴っている。また、 イギリス の朝の情報番組『グッド・モーニング・ブリテン』に出演する可能性もあり、現在は返事待ちだという。画像は『BBC 2024年1月29日付「Fridge-carrying marathon runner stopped by police」(Daniel Fairbrother)』『Daniel Fairbrother 2024年1月30日付Instagram「What happens when you go viral ?」』『New York Post 2021年8月12日付「Embrace fear: Free climber scales another London skyscraper」(Yui Mok/PA via AP)』『WPEC CBS 12 2022年5月3日付「WATCH: Local lady celebrates turning 100 by skydiving」(WPEC)』『Caleb J. Prewitt 2021年6月13日付Instagram「HE DID IT!!!」』『Jason Clark 2020年2月24日付Instagram「I have never been this close to dying.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)