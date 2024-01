『グッド・ドクター』最終シーズン、自閉症の俳優を起用！

米ABCの大ヒット医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』のファイナルシーズンに参加する2名の新キャストが明らかに。新たに自閉症の俳優が起用され、米国テレビ史に新たな歴史を刻むことが明らかになった。



【関連記事】『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン7で打ち切り決定

シーズン7をファイナルシーズンとして幕を下ろすことが決定した『グッド・ドクター』。新たに『Unsolved:未解決ファイルを開いて』のウェイヴィー・ジョーンズとカイラ・クロマーが出演することが決定した。

New #TheGoodDoctor cast member #KaylaCromer was the first person with autism to play an autistic character in a series regular role on American television on #EverythingsGonnaBeOkayhttps://t.co/q5egxRg838

- TV Insider (@TVInsider) January 18, 2024