イギリス在住の13歳の少年が、ある理髪店で髪を切ってもらった。しかし帰宅すると、母親は息子のヘアスタイルを見て驚き、理髪店に激怒したという。英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えている。

英ウェストヨークシャーのモーリーに住むある母親が、地元の人たちが集うFacebookグループページ「Morley folk and those from surrounding areas」に13歳の息子の写真を投稿したところ、注目を集めている。写真には、理髪店で髪を切ってもらった後の息子の新しいヘアスタイルが写っていた。

そのヘアスタイルは、前髪だけ残った状態で他は全て剃られており、ブラジル代表として活躍した元サッカー選手のロナウド(本名、ロナウド・ルイス・ナザーリオ・デ・リマ)がしていた“大五郎カット”そのものだった。なおロナウドは、2002年の日韓ワールドカップでブラジルを優勝に導き、当時は前髪だけ残した奇抜なヘアスタイルも話題になった。

そしてこの“大五郎カット”にされた息子の母親は、投稿でこう綴っている。

「私の13歳の息子にこんなことをした理髪店へ告ぐ。保護者がいない時に、こんな馬鹿げたヘアカットはしないように忠告します。これは非常に馬鹿げている(怒)」

母親はかなり憤慨していたが、どうやら息子は親の同伴なしで理髪店を訪れたようだ。彼が理容師にどのようなリクエストをしたのかは明かされていないが、この息子の写真がTwitterで拡散されると、このような声があがった。

「少年はクリスティアーノ・ロナウドのようにしたかったけど、理容師はロナウドにしたようだね。」

「この少年は『クリスティアーノ』って言わないで『ロナウド』って言ったに違いない(笑)」

「たぶん、理容師が『どんな風にする?』って聞いたら、少年は『アホっぽくして』って答えたのかも。」

ほとんどの人が、ポルトガル出身のサッカー選手クリスティアーノ・ロナウドと、ブラジル出身の元サッカー選手ロナウドのヘアスタイルを理容師が混同してしまったのではないかと思ったようだ。その後、理髪店から母親に謝罪などがあったかなどの詳細は伝えられていない。

ちなみに現在、クリスティアーノ・ロナウドは『アルナスルジャパンツアー2023』の親善試合で大阪を訪れている。今月23日に投稿された彼のInstagramでは、7年ぶりの来日であることに加え、行われる2試合に向けて「楽しみにしている」と綴っていた。

画像は『jshbckhs 2023年7月21日付Twitter「I’ve just come across an absolute belter on Facebook」』『Ronaldo 2020年6月30日付Instagram「30 de junho de 2002. 18 anos do Penta. Copa dos recordes.」』『The Daily Star 2023年7月22日付「Mum’s fury after barber gives ‘unaccompanied’ son, 13, Brazilian Ronaldo haircut」(Image: Twitter)」』『Cristiano Ronaldo 2023年7月23日付Instagram「For the first time in seven years, I am in Japan, where I have visited many times for my partner MTG.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)