イタリア・ナポリ近郊にある古代都市のポンペイは、西暦79年に発生したヴェスヴィオ山の大噴火で丸ごと飲み込まれてしまいました。一瞬で火砕流に埋もれたために当時の様子がきれいに残されているポンペイで、新たに「まるで現代のピザのように見えるフレスコ画」が発見されました。

Pompeii: a still life discovered by the new excavations of Regio IX - Pompeii Sites

2,000-year-old 'not a pizza' fresco discovered in Pompeii | Live Science

Pompeii fresco find possibly depicts 2,000-year-old form of pizza | Italy | The Guardian

ポンペイの発掘調査を行っているポンペイ考古学公園の研究チームは、2023年6月27日に「Regio IX」と呼ばれるポンペイの区画で、「まるで現代のピザのように見える約2000年前のフレスコ画」を発見したと報告しました。Regio IXは洗濯屋やパン屋などの商業施設と住居が混在する区画であり、フレスコ画はパン屋とつながった家の壁に描かれていたとのこと。

実際にフレスコ画がどのような見た目になっているのかは、以下の動画を見るとよくわかります。

Pompeii fresco depicts what might be the precursor of pizza - YouTube

ポンペイの発掘現場はこんな感じ。

発掘されたフレスコ画がこれ。壁に描かれたきれいな装飾模様の横に、銀の皿に食べ物がのった絵が描かれています。

皿のフレスコ画を詳しく見てみると、平たい皿の上に果物やワインの入ったゴブレット(杯)がのっており、左端に平たくて丸いピザのようなパンが描かれているのがわかります。近くにはパイナップルのような物体も描かれていますが、当時のヨーロッパにパイナップルは存在しておらず、これは黄色いイチゴの花輪だとみられているとのこと。

皿の上にあるパンは古代ローマ時代から作られていたフォカッチャであり、上にのっているのはザクロやナツメヤシの実(デーツ)といったフルーツだとのこと。また、フォカッチャはニンニクやチーズを用いたペーストのモレトゥムやスパイスなどで味付けされていることが描き方から示唆されています。古代ローマの叙事詩・アエネーイスには「空腹に襲われて皿(テーブル)として使用されていたパンを食べる」という描写があり、当時はパンを皿として使用していたことがわかっています。

ポンペイ考古学公園ディレクターのGabriel Zuchtriegel氏は、フルーツの盛り付けられたフォカッチャが現代のピザを連想させると指摘しています。しかし、研究チームは「2000年前にポンペイで描かれたこの絵はピザのように見えますが、最も特徴的な材料のいくつか、つまりトマトとモッツァレラチーズが欠けているため、明らかにピザではありません」と述べ、これはピザではないと否定しています。

ピザが現代の形に近くなったのは、16世紀にスペイン人が南アメリカからトマトをヨーロッパに持ち帰って以降のことであり、18世紀にナポリの人々がパンの上にトマトとチーズをのせるようになって現代風のピザが誕生しました。そのため、今回ポンペイで発見されたフレスコ画は現代のピザを描いたものではありませんが、「ピザの遠い祖先」といえるような存在かもしれないとのことです。

また、イギリスの日刊紙であるThe Guardianは、「ピザにフルーツを盛り付けるという考えは多くのイタリア人を激怒させるでしょう」と述べ、ナポリのピザ専門店オーナーであるGino Sorbillo氏にインタビューを行っています。

Sorbillo氏は、古代ローマ時代には果物がメインディッシュと見なされていた可能性があり、現代のピザについても「スイーツピザならイチジクやイチゴなどの果物を使うことがあります」とコメントしています。しかし、フレスコ画に描かれたパイナップルのような物体に触れ、ピザにパイナップルをのせることの是非を尋ねたところ、「味は味です。私たちは伝統的なピザを作りますが、パイナップルは絶対に使いません」ときっぱり答えました。