ジェンセン・アクレスも断念！？打ち切られた『スーパーナチュラル』＆『WALKER／ウォーカー』スピンオフは復活ならずか

大ヒットドラマ『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』で知られるジェンセン・アクレスとジャレッド・パダレッキがそれぞれ関わる米CWのドラマ2本が立て続けに打ち切られたことは、当サイトでもお伝えした通り。ジェンセンとジャレッドがその復活に動いていたが、状況は芳しくないようだ。

『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』の前日譚を描くスピンオフ『ウィンチェスターズ』は5月中旬、シーズン1での打ち切りが発表された。同作で製作総指揮のほかナレーションも担当しているジェンセンは打ち切り発表直後、自身のTwitterで「僕らにはやるべき仕事があるようだ」という言葉とともに「#SaveTheWinchesters」と投稿。作品を復活させるため、ファンに呼びかけていた。

しかし、その試みはうまくいかなかったらしい。復活呼びかけから約3週間が経った今月3日、ジェンセンは『ウィンチェスターズ』の画像を添えて、以下のようにツイートしている。

「このストーリーを見て、追いかけ、応援してくれた人たちみんなに感謝したい。そしてこの作品に命を吹き込むために協力してくれた人たち…みんなで成し遂げたことを本当に誇りに思うよ。だけどよく言われるように…タイミングがすべてなんだ。業界全体の不振を受けてネットワークが大きく舵を変えてしまったのは不運だった。『ウィンチェスターズ』、よく眠ってくれ…いつかまた会う時まで」

To all of you who watched, followed, and supported this story, THANK YOU. And to all those who brought this show to life…I couldn’t be more proud of what we all did together. But as they say…timing is everything. With a massive Network shift coupled with an industry… pic.twitter.com/qqDD9WC0KA

- Jensen Ackles (@JensenAckles) June 3, 2023