1日で最高5万本が売れた!! 元ギャルの若き女将が作る溶けないアイス「葛きゃんでぃ」

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず購入してしまうスペシャリテとは? スイーツのプロが選ぶ! とっておきの一品をご紹介。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

埼玉県桶川市にある老舗和菓子店「五穀祭菓をかの」。職人が一つひとつ丁寧に作る和菓子は、古き良き時代と現代が融合した唯一無二の味わいです。中でも葛粉で作るアイスは、今までにない食感が楽しめるとあって、若い世代にも大人気。和菓子好きならずともぜひ食べていただきたい逸品です。

10年赤字を黒字に転換。元ギャル女将が挑む新たな挑戦!

「五穀祭菓をかの」は、JR桶川駅から徒歩3分とアクセス抜群。昔ながらの洋菓子店や呉服屋が並ぶ、駅通り商店街にあります。1887(明治20)年の創業以来、桶川の地で和菓子を作り続けている同店。“洋菓子を手に取るような感覚で、和菓子も馴染みのものに”をモットーに、和菓子の入口になるようなお菓子を製造し販売しています。

6代目・榊 萌美さん

6代目の榊 萌美さんは大学時代、ギャル系のアパレルショップで働いていました。そんな時、たまたま会った同級生の母親に「お店は継がないの?」と聞かれ、小学生の頃「お店を継いで親を楽にさせてあげたい!」と言ったことを思い出し、幼い頃の自分の言葉を信じてみようと大学を中退して家業を継ぐことを決意。当時は負債が何千万円もあり、直近の10年間は赤字続きだったそうですが、萌美さん考案の商品が爆発的にヒットし黒字へ転換。そして「若い世代にも和菓子の良さを知ってもらいたい」という思いから、2021年に自身のブランド「萌え木」(オンラインのみでの販売)を立ち上げました。

古き良き日本の和菓子が並ぶ店内

店内は和の趣を感じる落ち着いた雰囲気。その場でも味わってほしいとのことで、4席ほどのイートインスペースが用意されています。

ショーケースには、どら焼きや羊羹、ロールカステラなど、さまざまな和菓子が並んでいます。季節にもよりますが、約70種類の和菓子を用意しているそうです。

職人が丁寧に作る和菓子は、どれも美しく繊細なものばかり。食べた人に笑顔になってもらえるよう、心を込めて一つひとつ手作りしているそうです。今回はそんな同店の数ある和菓子の中から、僕がおすすめしたいとっておきの3品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! 葛粉で作る溶けないアイス「葛きゃんでぃ 苺ミルク」

パッケージもかわいい「葛きゃんでぃ」1本250円

約70種類ある和菓子の中で僕が1番におすすめするのは「葛きゃんでい」1本250円! 最高級吉野本葛を使用したアイスは、某番組で中山道の新名物1位にも選ばれた、今までにない新しい形の和菓子なんです。フレーバーは「みかん」「甘酒」「苺ミルク」「ぱいん」「あずき」「ホワイトレモン」の6種類。

苺ミルク

その中でも特にお気に入りなのが、こちらの「苺ミルク」。フランス産の木苺ピューレに濃いめのミルクを合わせたもので、甘さと酸味のバランスがとにかく絶妙! しかも葛を使っているにもかかわらず、味と口溶けのいい食感はアイスそのものです。半解凍で食べると、もちもち&シャリシャリ食感に。全解凍すると、葛のプルンという食感をダイレクトに感じられます。溶けても再度凍らせればおいしく食べられる、というのもうれしいポイント。今までにない食感を楽しめるので、アイス好きな人にもぜひ食べていただきたいです。

さっぱりとした味がやみつきに!「葛きゃんでぃ みかん」

みかん

「苺ミルク」に劣らず人気の「みかん」もおすすめの逸品。国産みかんをたっぷり使用し、爽やかな酸味が後を引くおいしさです。表面にはみかんの果肉も入っていて、ジューシーな食感を楽しめます。

「葛きゃんでぃ」は、後味がさっぱりしているので2、3本ペロッと食べられちゃいますね!!

虎焼き皮が美しい! スペシャリテ「縁起太鼓」

「縁起太鼓」300円

虎焼き皮にうぐいす餡とバタークリームを挟んだ同店のスペシャリテ。香ばしい虎焼き皮に、うぐいす餡のほど良い甘さとバタークリームのまろやかさが加わり、絶妙なハーモニーを奏でています。バタークリームにはラム酒を加えているため、風味も豊か。“縁起”というネーミングなので、贈り物にも最適です。

スイートポテトやフルーツ大福にも注目

「桶川ぽてと」 180円

「葛きゃんでぃ」や「縁起太鼓」の他、同店ならではの和菓子も充実しています。

「桶川ぽてと」は、紅あずまや鳴門金時など、旬の芋をたっぷりと使用したねっとり濃厚なスイートポテト。1個180円と良心的な価格も魅力的です。

「いちご大福」420円(変動する場合あり)

まるまるとしたフォルムがかわいい「いちご大福」420円は、この時期おすすめの和菓子。米餅100%の生地は、コシの強さと滑らかさが両立した絶妙な食感で、甘さ控えめの餡や酸味のあるいちごとも相性バツグンです。つぶ餡と白餡の2種類あるので、食べ比べもいいですね。

地元の人に喜んでもらえる店作りを

「今まで地元の方々に支えられてここまで来たので、これからは沢山の人に恩返しをしたいと思っています。和菓子屋は気後れして足を運びにくいイメージですが、若い世代にもっと和菓子を知ってもらいたい。そしてコンビニ感覚で和菓子を食べてほしい。そのきっかけになる商品をたくさん作りたいですね」。そんな萌美さんの思いは、地元の人や若い世代にきっと届いているはず。

同店には、老舗和菓子屋を良い意味で裏切ってくれる新しい発見と驚きがありました。和菓子に新しい風を吹き込む「五穀祭菓をかの」。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆をかの 本店住所 : 埼玉県桶川市南1-6-6TEL : 048-771-1432



※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

文:はなとも、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

The post 1日で最高5万本が売れた!! 元ギャルの若き女将が作る溶けないアイス「葛きゃんでぃ」 first appeared on 食べログマガジン.