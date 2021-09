『FBI：特別捜査班』スピンオフ第2弾は、スピーディーかつアクション満載

『LAW & ORDER』や『シカゴ』シリーズなど数多くのヒット作を生み出してきたディック・ウルフが手掛ける犯罪捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』。そのスピンオフ第2弾となる『FBI:International(原題)』についてショーランナーが、「スピーディーかつアクション満載のシリーズ」だと語っている。

『FBI: International』で中心となるのは、ハンガリーのブダペストに拠点を置くFBIの国際フライチーム。彼らは世界中を飛び回り、脅威に面しているアメリカ人を追跡して保護する使命を負う。銃の携帯を許可されていないが、彼らはアメリカ人を守るために知性と機転、勇気を頼りに任務に挑む。

米CBSにて9月28日(火)に、『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』とクロスオーバーする形でデビューする『FBI:International』について、ショーランナーのデレク・ハースが見どころを米TV Lineに語っている。

「『International』には"エピック"という言葉がピッタリだね。シリーズはアメリカからハンガリー、クロアチアまで広がり、そして再び戻って来る。すべてのキャラクターが協力して、最悪中の最悪の事態を阻止する必要があるんだ。毎週、チームはヨーロッパの国から国へと移動し、国際法執行機関と協力して犯罪者を法で裁く。全体的にスピーディーで、アクション満載かつスリル満点のシリーズだよ」

