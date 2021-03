プロテニス選手のセリーナ・ウィリアムズが、自身がアンバサダーを務める人気シューズブランドの特別企画に出演した。その中でセリーナは、今月初めに放送されたメーガン妃の衝撃インタビューに言及、きわどい質問にも終始毅然とした態度を貫いた親友を称賛するとともに「彼女ほど強い人間は他に思い浮かびない」と絶賛した。

アメリカ発のシューズブランド「Stuart Weitzman」(スチュワート・ワイツマン)のグローバル・スポークスウーマンを務める、プロテニス選手のセリーナ・ウィリアムズ。先日は同ブランドの「スプリング 2021」キャンペーンに愛娘オリンピアちゃんと揃って登場し、母娘のファッションコラボが話題をさらった。

そんなセリーナは、メーガン妃が英王室に嫁ぐかなり前から妃と親交があることで知られる。妃はかつて自身が運営していたライフスタイルブログ『The Tig』で「旅行中でも連絡を取り合うような、秘密を打ち明けられる存在」であるとセリーナを絶賛、そしてセリーナも「最高の友人」「良い時も悪い時も、いつも支えてくれる人」であると明かしていた。

メーガン妃がヘンリー王子の交際相手として注目されるようになってからは「彼女の名前が載っているものは一切読まない」と公言し、メディアのネガティブな報道や自身と妃の関係については徹底的に沈黙を続けてきたセリーナ。しかし今月初めにオプラ・ウィンフリーとの爆弾インタビューが放送されると、「無私無欲」「高潔な人」と妃に対する称賛コメントをSNSにアップ、親友との関係を自ら語るレアな言動が注目を集めた。

そして米時間24日には、リモート出演した「Stuart Weitzman」の特別インタビュー企画の中で再びメーガン妃に言及、インタビュー放送後に長文メッセージをしたためた理由を次のように明かした。

「メーガンは素晴らしい人です。彼女は“強さ”の象徴、“自信”や“無私無欲”の象徴だと思います。そういった事柄や彼女がこれまで経験したすべてを集約したものが、彼女の姿です。」

「インタビューが決して容易なものでなかったことは一目瞭然でしたが、それでもメーガンは終始とても落ち着いた上品な物腰で、そして毅然とした態度でインタビューに臨んでいました。」

「(自身にまつわる)あれだけの数々の虚偽情報にグローバルに対応できるような、彼女ほど強い人間は他に思い浮かびません。毎分ごとですからね。彼女には“日毎”ではなく、むしろ“分刻み”で次から次へと様々な疑惑が投げかけられるのですから。」

「彼女に関する真実とは異なるネガティブな報道をただ傍観しているのは、もううんざりなんです。だから私は沈黙を破ることが重要だと思いました。」

2014年に初めて出会って以来、結婚や出産などを経て互いを取り巻く環境は大きく変化したが、それでも時間を見つけては妃がテニスの試合に駆けつけたり、セリーナが妃のベビーシャワーに参加したりしながら、変わらぬ友情を育み続けてきた。イギリス王室とテニス界という一見異なる世界に身を置きながらも、共に古い体制の中で理不尽な人種差別や性差別と闘ってきた同志でもある2人。セリーナはそんなこれまでの互いの道のりを振り返りながら、

「メーガンの娘(今夏誕生予定の第2子)と私の娘、そしてあなたの娘が、互いに“リスペクト”によって突き動かされる社会の中で生きていってくれることを願ってやみません。」

(TechinsightJapan編集部 c.emma)