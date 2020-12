子ども達がクリスマスに欲しいものは、今の時期なら親として知りたい情報の一つだろう。息子の欲しいものを調べるために サンタクロース 宛の手紙をこっそり読んだある父親は、「パパと遊ぶ時間が欲しい」という願いに思わず涙した。この手紙がSNS上に投稿されると、多くのユーザーから男の子の願いが叶うようにというコメントが届いている。『LADbible』などが伝えた。米ジョージア州アトランタに本社を置く貨物運送会社「ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)」で配送ドライバーとして働く男性は、息子のジョナ君(Jonah)がクリスマスに欲しいものを調べようと、サンタクロースに宛てて書いた手紙をこっそり盗み見た。しかしその内容は想像していたものとは大きく異なり、思わず涙が溢れる内容となっていた。手紙には「サンタさんへ。僕はパパと過ごす時間が欲しいです。パパはUPSで働いていて、今はみんながたくさんのプレゼントを注文しているから、パパの仕事が早く終わるように手伝ってくれたら本当に嬉しいし、感謝します。どんな方法でもいいので手伝ってくれたら嬉しいです。ジョナより」と丁寧な言葉遣いで綴られていた。男性の仕事は繁忙期真っ只中で、さらにコロナ禍で配送数が増加しており、ジョナ君と遊ぶ時間があまり取れていなかったようだ。パパと遊べないジョナ君はサンタクロースにおもちゃをお願いするのではなく、パパと一緒に過ごす時間を望んだのだ。男性が今月5日にこの手紙をソーシャルサイト「Reddit」に投稿すると、今月7日の時点で2900件以上のコメントが寄せられた。ユーザーからは「可愛い手紙だけど、心が痛む内容ね」「ジョナ君の願いが叶うことを切に願うよ」「この手紙を職場の休憩室に貼っておけば休みが貰えるんじゃないか?」といった声が届いている。またユーザーの1人からは、次のような経験が明かされた。「私の父親も長時間働いていて、毎晩夜遅くに帰って来ていたから他人事とは思えないよ。父親が恋しかったけど、当時はどうやって伝えればいいのか分からなかった。だからわざと眠れないふりをして、夜遅くまで起きて父親を待っていたこともある。父親は帰ってくると、お菓子をくれたりいろんなことをして寝かしつけてくれたな。テレビで放送されていた『三ばか大将(The Three Stooges)』をよく一緒に見ていたのが懐かしいよ。あの頃はNetflixなんてものはなかったからね。父親はよく覚えていないみたいで、私達きょうだいが幼かった時にたくさん遊べなかったことを嘆いているよ。でも私たちは父親とたくさん過ごせなかったことがそこまで残念だったとは思っていないんだ。一生懸命働いていたということだけ覚えているよ。」このコメントには共感の声が多数あがっており、子どもが寂しい思いをするのは共通のようだが、大人になると親の立場を理解できるものなのかもしれない。画像は『Mirror 2020年12月5日付「Delivery driver left in tears after opening son’s heartbreaking letter to Santa」(Image: reddit)』『news.com.au 2020年12月7日付「Dad breaks down in tears after reading son’s letter to Santa」(Source:Supplied)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)