プリンアラモードとは？

プリンアラモードは、プリンに果物や生クリームを盛りつけた華やかなスイーツです。「アラモード」はフランス語の「à la mode（ア・ラ・モード）」で、「最新の・流行の・洗練された」という意味があるんです。

プリンアラモードは昭和時代に流行ったスイーツで、実は日本発祥なんだそう。横浜の「ホテルニューグランド」の中にある「ザ・カフェ」で最初に提供されたといわれています。その後、純喫茶やデパートの食堂などでも食べられるようになり、昭和の人々に愛されるデザートになりました。

そんな昭和レトロな、見た目にもかわいらしいプリンアラモードを味わえるお店を紹介します！

【パーラーキムラヤ】自分へのご褒美に！ 豪華すぎるプリンアラモード

新橋駅の汐留改札を出て徒歩1分ほど。「新橋駅前ビル」内にお店を構える「パーラーキムラヤ」。昭和53年（1978）に、現マスターのお父様が創業されたそう。今でも「古きよき」がしっかり残る貴重なお店です。

こちらが「パーラーキムラヤ」の人気メニュー「プリンアラモード」1200円。大きなプリンを囲む、たくさんのフルーツとアイスクリーム、ホイップクリームがご褒美感たっぷりです。

肝心のプリンはスプーンを入れるのに少し力が必要になるほど固めの食感。固めプリン好きにはたまりません！

卵の風味がしっかり感じられるプリンと、ほろ苦いカラメルソースの相性は抜群。濃厚な味わいのプリンに対して、フルーツはさっぱり。マスターのこだわりが詰まった一品です。

頑張った自分へのご褒美やちょっと一休みしていきたいときなどに、気軽に訪れてみてはいかがでしょうか？

■参考記事：固め食感がうれしい！レトロ喫茶の絶品プリンアラモード（配信日：2019.07.03）



【タカセ 池袋本店】老舗洋菓子店の昭和レトロな“固め”プリンアラモード

池袋駅から徒歩約1分とアクセスしやすい立地にある「タカセ 池袋本店（たかせ いけぶくろほんてん）」。「池袋の喧騒を離れてくつろいでもらいたい」そんな思いが込められているこのお店。どこか懐かしい雰囲気が漂っています。

こちらがおすすめの「プリンアラモード」920円。真ん中にあるのは大きなプリンとマンゴーソースがかかったバニラアイス。その周りはたっぷりのホイップクリーム・桃・みかん・パイナップルで彩られボリュームも抜群です！

プリンは比較的固めの食感で、カスタードのやさしい甘さとカラメルのほろ苦さがしっかり感じられます。かわいい見た目とは裏腹にしっかりと食べ応えがあるので、女性はもちろん、甘い物が好きな男性にもぜひ食べてほしいメニューです。

仕事帰りにちょっと一休みしたいときにもおすすめ。ぜひ利用してみてくださいね。

公式サイト：https://takase-yogashi.com/

■参考記事：固めプリン好きにおすすめ！昭和レトロな絶品プリンアラモード（配信日：2019.06.18）



【チェリー】コスパ抜群！ 老舗喫茶店の“裏メニュー”プリンアラモード

JR蒲田駅東口から徒歩約2分。蒲田東口商店街にある「チェリー」は、昭和29年（1954）オープンの老舗喫茶店。一度リニューアルしているものの、今でもまるで昭和の純喫茶のようなたたずまいです。

常連さんでいっぱいの「チェリー」ですが、最近は遠方から訪れるお客さんも増えています。お目当ては、フルーツたっぷりの「プリンアラモード」（ドリンク付き）1700円！

メロンの形をした器に、季節のフルーツがぎっしり詰まっていて、ほかでは見られない華やかさ。

でも、メニューには「プリンアラモード」の文字は見つけられません。実は、知っている人だけがオーダーできる裏メニューなんです。注文の際に「プリンアラモードできますか？」と聞いてみてください。

プリンはメロンの器の中に入っていて、その上にフルーツがたっぷり！ 一番下にはグラノーラが入っていて、見た目よりあっさりと食べられますよ。

作るのに時間がかかるので、ランチタイムなどは注文できないとのこと。ランチタイム以外でも、15分以上待つつもりで余裕をもって出かけてみてくださいね。

公式サイト：https://ovw2.chagasi.com/coffee/

■参考記事：驚きの750円！知る人ぞ知る裏メニュー「プリンアラモード」（配信日：2019.06.20）



【トリアノン洋菓子店 高円寺本店】たっぷりフルーツで彩り鮮やか！ フォトジェニックなアラモード

老舗洋菓子店「トリアノン洋菓子店 高円寺本店（とりあのんようがしてん こうえんじほんてん）」は、昭和35年（1960）から営業する老舗のケーキ屋さん。こちらに併設された喫茶店では、広々とした店内でおいしいプリンやケーキが楽しめます。

「喫茶店のプリンアラモード」990円

こちらがおすすめのフォトジェニックなプリンアラモード。銀色の器に盛りつけられて、クラシカルな盛り付けが一層映えますね！ プリンを引き立てる、ほどよい甘さの生クリームもおいしい。

ガラスケースの中に並んだ豊富な種類のケーキに目を輝かせる人たちで、終日賑わっている「トリアノン洋菓子店 高円寺本店」。明るいオレンジ色の椅子が配置された喫茶室で、絶品スイーツを楽しんでくださいね。

■トリアノン洋菓子店 高円寺本店

（とりあのんようがしてん こうえんじほんてん）

住所：東京都杉並区高円寺南4-26-12 1F

TEL：03-3315-1451

営業時間：10〜21時

定休日：無休

公式SNS：https://www.instagram.com/trianon1960/

■参考記事：懐かしくて美味しいあの味を！純喫茶愛好家がおすすめする絶品プリン5選（配信日：2019.06.14）



【珈琲西武 西新宿店】新宿の昭和レトロな喫茶店で“ド迫力”プリンアラモード

昭和39年（1964）創業の、老舗喫茶店「珈琲西武」の2号店「珈琲西武 西新宿店（こーひーせいぶ にししんじゅくてん）」。西新宿駅からすぐ、新宿駅からも徒歩5分ほどの、ビルの2階に店舗を構えています。

店内は布張りのソファー席が並び、天井にはステンドグラスがあしらわれたレトロで落ち着いた空間。座席数も多く、純喫茶らしい雰囲気のなかでゆったりと過ごせます。

「プリン・ア・ラ・モード」1700円

名物は、迫力ある盛り付けが目を引く自家製プリン「プリン・ア・ラ・モード」。大きなお皿に、季節のフルーツや2種のアイス、生クリーム、自家製プリンがたっぷり盛り付けられています。イチゴやリンゴ、メロン、バナナなど彩り豊かなフルーツと、北海道産乳脂肪分47％の生クリーム、ほどよい甘さの固めプリンの組み合わせが楽しめる一皿です。

西新宿駅近くという立地なので、買い物やおでかけの合間に、迫力満点のプリンアラモードを味わいに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

公式SNS：https://www.instagram.com/coffeeseibu_nishi/



■参考記事：ボリューム満点！“ド迫力”プリンアラモードが味わえる新宿の昭和レトロな喫茶店（配信日：2020.03.28）



【福カフェ】ふわっふわ絶品の超かわいいプリンアラモードパンケーキ

浅草・千束エリアにある「福カフェ（ふくかふぇ）」は、気取らないたたずまいで、ふらっと立ち寄りやすい雰囲気。スイーツ好きが、こぞって訪れている人気のカフェです。

「プリンアラモードパンケーキ」2460円

思わず写真を撮りたくなる人気メニューが、「プリンアラモードパンケーキ」。プリンアラモードとパンケーキを一度に楽しめる、まさに夢のような組み合わせです。運ばれてきた瞬間、思わず「わ〜っ」と声が漏れてしまうはず。

プリンアラモードは、少し小さめの銀の器に盛られた姿がなんとも愛らしい。プリンはやや固めで、どこか懐かしさを感じる味わいです。

「夏季限定・桃のプリンアラモードパンケーキ」2460円

パンケーキは、数種類の粉をブレンドした生地を使った、ふわふわのスフレタイプ。オーナーが研究・開発を重ね、日々進化を続けているそうで、注文を受けてから一枚ずつ丁寧に焼き上げています。提供まで少し時間はかかりますが、それでも待つ価値は十分。

人気店ですが、予約をしておけば比較的スムーズに入店できます。最大4名までネット予約も可能なので、予定が決まっているなら事前予約がおすすめです。

公式サイト：https://fukucafe.tokyo/

■参考記事：絶対に歓声があがる！ふわっふわ絶品の超かわいいプリンアラモードパンケーキ（配信日：2019.11.25）



【カカオストア＆プリンカフェ448】プリンもチョコも楽しめる、欲ばりアラモード

代々木八幡駅・代々木公園駅からすぐの場所にある「カカオストア＆プリンカフェ448（かかおすとあ あんど ぷりんかふぇよんよんはち）」。世界的ショコラティエ・土屋公二さんがオーナーシェフを務める、チョコレートとプリンを主役にしたカフェです。オリジナルチョコレートをはじめ、世界各国から厳選した100種類以上のチョコレートが店頭に並びます。

併設のカフェスペースでは、店頭で販売しているプリンやケーキをイートインで楽しめます。席間はゆったりとしているので、おひとり様はもちろん、カップルやグループでも落ち着いて過ごせる空間。チョコレート専門店らしい上質さがありながら、気負わず立ち寄れる雰囲気も魅力です。

「プリンアラモード」1250円

卵の風味が豊かなプリンに、季節のフルーツとテオブロマのチョコレートをあしらった「プリンアラモード」。プリンの下には、ふわふわのスポンジ生地とホイップクリームが忍ばせてあり、食べ進めるごとに違った表情を楽しめます。フルーツもたっぷりで、チョコレートの存在感もしっかり。月〜土曜は21時まで、日曜は20時まで営業しているので、“夜カフェ”としての利用もおすすめです。

■カカオストア＆プリンカフェ448

（かかおすとあ あんど ぷりんかふぇよんよんはち）

住所：東京都渋谷区富ヶ谷1-3-9

TEL：03-3460-1726

営業時間：11〜21時（日曜と平日前の祝日は〜20時）

定休日：無休

公式SNS：https://www.instagram.com/cacaostore_official/

■参考記事：代々木八幡の人気カフェが合併＆リニューアル！「カカオストア＆プリンカフェ448」 （配信日：2023.11.05）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

