ＴＢＳでは、２０２６年７月期の金曜ドラマ枠（毎週金曜よる１０時）で、蒼井優主演の『Ｔシャツが乾くまで』を放送する。 蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは１８年ぶり、ＴＢＳドラマでの主演は本作が初となる。脚本は、『silent』（２０２２年・ＣＸ）などを手掛けた生方美久によるオリジナルストーリー。ＴＢＳでは初執筆となる生方が、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く。