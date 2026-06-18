住宅ローンを30年や35年などと長期間の返済を前提に組むと、住宅ローンが残ったまま年金生活に突入することもあり得ます。 そこで、退職金を含めた貯蓄が2000万円ある一方で、住宅ローンが800万円残っているケースを例に、住宅ローンが残った状態で年金生活に入ったら老後破産のリスクがあるのか考えてみました。 貯蓄が2000万円あっても、住宅ローンが残ると安心し切れない