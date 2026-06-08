サッカー日本代表は１１日（日本時間１２日）に開幕するワールドカップ北中米大会に向け、メキシコ・モンテレイ近郊で合宿を行っている。前回のカタールＷ杯後の２３年３月に日本代表デビューし、今回が初のワールドカップとなるＭＦ中村敬斗（２５）は、開幕前からテレビで特集が組まれるなど注目を集めており、今月１日には、日本航空（ＪＡＬ）が中村とパートナーシップ契約を締結したことを発表。超一流アスリートの証しと