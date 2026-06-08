住友ファーマが逆行高。株価は一時、前週末に比べ約９％上昇した。大和証券は５日、同社株の目標株価を１９００円から２６００円に引き上げた。レーティングは５段階で２番目の「２（アウトパフォーム）」を継続した。同証券では同社の業績予想を上方修正した。２６年３月期の実績が同証券予想を上回った前立腺がん治療剤オルゴビクスや過活動膀胱治療剤ジェムテサなどの売り上げを増額。２７年３月期の連結純