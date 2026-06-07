日本テレビ系演芸番組『笑点』(毎週日曜17:30〜)が、7日の放送で「テレビコメディパネル番組(週間)の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。認定日は、番組開始からちょうど60年にあたる2026年5月15日。7日の放送では、ギネス世界記録公式認定員から、笑点メンバー最年長の三遊亭好楽へ認定証が手渡され、春風亭昇太は「この番組を紡いできてくれた先輩たちに感謝したい」と思いを語った。三遊亭好楽(右)とギ