「できるだけ長く健康に生きたい」――そう考える人は多いのではないでしょうか。近年、体内に存在する「ポリアミン」という成分が、寿命や健康寿命と関係している可能性が注目されています。実際、国内外では“ポリアミン摂取量が多い人ほど死亡リスクが低い”ことを示唆する研究も報告されています。この記事では、『あなたの中でいつの間にか進んでいる「老い」に負けない食事術』（松藤千弥／アスコム）から抜粋して、長寿とポ