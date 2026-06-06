白山市役所にライトアップ用のLED照明が新たに設置され、5日に点灯式がありました。LED照明は、市役所と市民交流センターをつなぐ連絡通路に8台設置されました。公共施設のLED化を進める白山ジオライト合同会社が寄贈したもので、8つの色を出すことができます。点灯式では、市や合同会社の関係者が出席するなか、日没後の市役所に鮮やかな緑色の光が灯りました。緑色は、「環境の日」のシンボルカラーで、市は今後、さ