発売前から、その可愛さを期待されていた【マクドナルド】の新作「ハッピーセット®」が、ついに2026年5月15日に登場しました。「ちいかわ」のキャラクターたちが、マクドナルドクルーに扮した3Dフィギュアが付いてくるハッピーセットは、事前に1人あたりの購入数に制限がかかるほどの人気ぶり。今回は、@ftn_picsレポーターともさんがゲットした、第1弾のちいかわ3Dフィギュアをご紹介し