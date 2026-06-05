大・大・大当たりーーーッッ！！！【マクドナルド】今回ももれなく可愛い♡「新作ハッピーセット」

発売前から、その可愛さを期待されていた【マクドナルド】の新作「ハッピーセット®」が、ついに2026年5月15日に登場しました。「ちいかわ」のキャラクターたちが、マクドナルドクルーに扮した3Dフィギュアが付いてくるハッピーセットは、事前に1人あたりの購入数に制限がかかるほどの人気ぶり。今回は、@ftn_picsレポーターともさんがゲットした、第1弾のちいかわ3Dフィギュアをご紹介します。現在販売しているのは第2弾の別のキャラクターたちですが、購入時の参考になると嬉しいです。

第1弾はこの4種類が登場！

2026年5月15日から始まった「ちいかわ」の「ハッピーセット」第1弾。キャラクターは、ちいかわ、ハチワレ、くりまんじゅう、ラッコの4種類。それぞれのキャラクターがマクドナルドクルーのユニフォームを着ています。第1弾の販売期間は、5月28日まで。5月29日以降は、第2弾が販売中です。6月11日までの販売期間を通して、1グループ1会計4個までの個数制限があるので大人数で出かける場合は注意が必要かも。

凛々しくて可愛いマネージャーのちいかわ

ちいかわが着ているのは、キリリとした雰囲気でかっこいい、マクドナルドのマネージャーが着る黒いユニフォーム。Mのロゴが映える黒いキャップ、ベストと、黄色のネクタイがポイントです。レポーターともさんも「凛々しくて可愛い」「マックの帽子がとっても似合ってる」と絶賛。平らな面に置きやすい形状ですが、裏返すと穴があり、鉛筆等にセットすることもできる様子。全種類集めて、子どもと一緒にごっこ遊びを楽しめそう。

可愛すぎるヘルメットをかぶったハチワレ

ハチワレが着ているのは、マクドナルドの注文を家まで届けてくれるデリバリークルーのユニフォームです。レポーターともさんも「ヘルメットから出ている耳がキュート」とお気に入りの様子。ズボンを穿いた後ろ姿には、青いしっぽがちょこんと出ていて、360度どの角度から見ても可愛い仕上がりです。並べて飾る時は、後ろ姿も見える場所がおすすめ。

箱まで可愛いこだわりの仕様

フィギュアが入っている箱も、クルーになりきったキャラクターたちが描かれた特別仕様。バイクに乗ったハチワレ & ラッコ、笑顔で接客するちいかわ & くりまんじゅうが箱にデザインされています。ハッピーセットの価格は\510（税込）～。どのキャラクターが出るかはランダムなので、わくわく感も楽しめます。5月29日から6月11日までは、うさぎ、モモンガ、シーサー、古本屋が登場する第2弾の販売が開始。数に限りがあるようなので、気になる人は早めにチェックしてみてください。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A