在メキシコ日本国大使館は、FIFAワールドカップ2026の試合観戦のために米国・メキシコ国境を陸路で通過する旅行者に対し、注意喚起を発出した。米・メキシコ国境付近はかねてから治安情勢が不安定な地域で、殺人・誘拐などの凶悪犯罪に加え、車両を狙った強盗事件の発生も報告されている。外務省の危険情報はテキサス州と国境を接するヌエボ・レオン州（モンテレイ）がレベル1（十分注意）、タマウリパス州がレベル2（不要不急の渡