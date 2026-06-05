カンタス航空は、日本発オーストラリア行きで「3日間限定 オーストラリアセール」を6月5日から7日まで実施している。搭乗期間は6月21日から2027年4月30日まで。特定の出発日や便が対象。対象路線と往復最低運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージ、諸税込。カンタス航空は夏スケジュール期間中、東京/羽田〜シドニー線を1日2往復、東京/成田〜メルボルン・ブリスベン線を各同1往復運航する。・東京/羽田発着（左からエコノミ