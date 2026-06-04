宮崎市の清山知憲市長が2026年6月3日、同日放送された情報番組「あさイチ」（NHK）の特集「夏こそ『適塩』！？塩との正しい付き合い方教えます！」に異論を唱えた。おいしくない減塩食では「必要な食事量や栄養素をとることができない」清山氏が言及したのは、あさイチによる「適塩」特集だった。番組では、「猛暑がやってくる今こそ適塩が大切！」として、自分に合った適切な塩分量を取ることが注目されていると伝えた。東京