俳優の有村架純さんのマネージャーが6月2日、公式Xを更新。有村架純さんの最新ショットを公開しました。 【写真を見る】【 有村架純 】 お直し中にマネージャーに見せた笑顔のＶサイン「なんとミラクルなっ!!」「お茶目だね」投稿では「本日は映画『マジカル・シークレット・ツアー』ジャパンプレミアでした！」と綴り、黒のワンピースを着用し、ロビーで待機する有村さんを写した画像を投稿。 他にもカメラに向かって