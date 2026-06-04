サッスオーロに所属するボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表DFタリク・ムハレモビッチに対し、トッテナム・ホットスパー、ボーンマス、コモが関心を示しているようだ。3日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。現在23歳のムハレモビッチは身長192センチのセンターバック。2024年8月にユヴェントスの下部組織からサッスオーロにレンタル移籍すると、サッスオーロでは昨シーズン、リーグ