ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルフリーで銅メダルを獲得した中井亜美選手（18）が2026年6月1日、自身のインスタグラムを更新。出演したフィギュアスケートのアイスショー「Fantasy on Ice 2026（ファンタジー・オン・アイス2026）」を写真とともに振り返った。「幸せな時間を皆さんと過ごせました！」「fantasy on ice 2026ありがとうございました！」中井選手は5月30日と31日に行われたイベントを振