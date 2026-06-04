俳優のファーストサマーウイカ（36）が3日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」（水曜後9・00）に出演。「もらわない選択肢がない」ものを明かした。今回、番組には22カ国28人の女性が集まり「世界から見た日本ってどんな国？」をテーマに熱い議論が交わされた。その中で「日本に来て驚いた」について、トンガ出身のヨーコさんが「街で無料のティッシュを配っているところ」と路上でのティッ