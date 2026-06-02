タレントの堀ちえみが6月1日に自身のアメブロを更新。大学病院での診察結果を報告した。この日、堀は「今日は先ずは血液検査のための、採血で大学病院へ」と報告。「本日の血液検査は、次回のリウマチ科での診察のためのもの。診察は午後から消化器内科」と説明し「夫も大学病院での診察は一緒なので、二人であちらこちら移動してます」と夫・尼子勝紀さんとともに行動していることを明かした。その後更新したブログでは「体調があ