7人組グループ・WEST.が、きのう5月31日に大阪・海とのふれあい広場で開催された音楽イベント『メトロック2026』大阪公演DAY2に出演した。事前に寄せられた視聴者からの“フェスにまつわる質問”に答える特別企画に参加。フェスの思い出やライブ前のルーティンなどを語った。【写真】『しらんけど』で大阪を盛り上げるWEST.セットリストは、「やっぱり大阪っていうこともあって、オープニングナンバー1発目は、『しらんけど