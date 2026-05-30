北海道留萌市の女子高校生（当時１７歳）が旭川市郊外の神居大橋から転落し殺害された事件で、殺人と監禁などの罪に問われた同市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の第５回公判が２９日、旭川地裁であり、被告人質問が始まった。

内田被告は、女子高校生が転落する直前のやりとりを自らの口で語り、改めて殺害を否認した。

検察側の冒頭陳述などによると、内田被告は２０２４年４月、自身が写った画像を女子高校生がＳＮＳに無断で転載したことに立腹し、女子高校生を留萌市内の道の駅に呼び出したとされる。

内田被告は女子高校生の態度に不満があったと主張。知人の受刑者の女（２１）（殺人罪などで懲役２３年が確定）らと女子高校生を車に監禁して暴行を加え、神居大橋に連れて行った理由については、「（女子高校生と）話をしたかった」と説明した。また、女子高校生を橋の欄干に上らせれば「自分が悪かったと思うだろうと考えた」と説明した。

一方、欄干に座らせた女子高校生を押したことは認めたものの、女子高校生は落ちた後に橋の一部につかまって、自力で欄干の外側に戻ってきたと主張。その後、受刑者の女に「梨瑚さん、もう行きましょう」と言われてその場を立ち去り、「５〜６秒後、叫び声と大きな音が聞こえた」と主張した。

受刑者の女は２７日の公判で、「内田被告が（女子高校生の）肩甲骨を両手で押した」と述べ、女子高校生は自分たちの目の前で転落したと証言しており、２人の証言は食い違う形となった。