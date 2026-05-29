姪っ子の入学祝いに手作りした「ワクワクBOX」。淡いピンクの収納ケースに、カラーペンやシール、スタンプ、マスキングテープなど“小学生女子がときめくもの”をぎっしり詰めた写真を、ある女性がThreadsに投稿したところ、「大人ですが、こんなプレゼントほしい」「絶対よろこんでくれるやつ」と反響を呼んでいます。【写真】大人も欲しくなる！姪っ子の入学祝いにプレゼントした「ワクワクBOX」投稿したのは日常の一コマを発信