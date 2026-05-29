東京・池袋のポケモンセンター、9月ごろに営業再開へ 3月26日に刺殺事件で休業
3月27日より臨時休業だった、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」が、9月ごろに営業再開されることが発表された。同店舗は、3月26日に刺殺事件が起きたことを受け臨時休業していた。
【写真】営業再開となる東京・池袋のポケモンセンター
公式サイトでは「ポケモンセンターメガトウキョーは、当面の間臨時休業とさせていただきます。営業再開は、2026年9月頃を予定しております」と告知。半年ぶりの営業再開となる。
「ポケモンセンターメガトウキョー」は3月26日午後7時15分ごろ、20代の女性が男に刃物のようなもので刺され、男も自身の首付近を刺した事件が起きており、いずれも意識不明で搬送され、病院で死亡が確認された。
これを受け、同店舗は当面の間、臨時休業しており「2026年3月26日（木）、東京都豊島区東池袋・サンシャインシティ内「ポケモンセンターメガトウキョー」にて発生いたしました事件に伴い、警察への全面的な協力、及びスタッフの心身のケアを最優先に、当面の間、臨時休業とさせていただきます。営業の再開時期につきましては、改めてお知らせいたします」と伝えていた。
【写真】営業再開となる東京・池袋のポケモンセンター
公式サイトでは「ポケモンセンターメガトウキョーは、当面の間臨時休業とさせていただきます。営業再開は、2026年9月頃を予定しております」と告知。半年ぶりの営業再開となる。
「ポケモンセンターメガトウキョー」は3月26日午後7時15分ごろ、20代の女性が男に刃物のようなもので刺され、男も自身の首付近を刺した事件が起きており、いずれも意識不明で搬送され、病院で死亡が確認された。
これを受け、同店舗は当面の間、臨時休業しており「2026年3月26日（木）、東京都豊島区東池袋・サンシャインシティ内「ポケモンセンターメガトウキョー」にて発生いたしました事件に伴い、警察への全面的な協力、及びスタッフの心身のケアを最優先に、当面の間、臨時休業とさせていただきます。営業の再開時期につきましては、改めてお知らせいたします」と伝えていた。