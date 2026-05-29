『葬送のフリーレン』種崎敦美、お気に入りの魔法は”アゼリューゼ”「声に出して言いたい」
声優の種崎敦美（※崎＝たつさき）が29日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）と人気のテレビアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボレーションが30日から始まるのに先立って、開幕セレモニーに岡本信彦と登壇した。
【写真】感動…ヒンメル像の前でポーズをきめる種崎敦美＆岡本信彦
USJではあす30日から2027年1月11日まで『葬送のフリーレン』とコラボ。新たなアトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』をはじめ、テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』や大人気コースターでのスリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』、オリジナルグッズが展開される。
先行体験したフリーレン役の種崎は「入った瞬間から『葬送のフリーレン』の世界だ！フリーレンたちと歩けるじゃん！」と振り返り「涙をこらえるのが大変で、目と耳と全部が喜んでました!!」と大興奮。ヒンメル役の岡本も「この感じの没入体験は初めて…」と言い「背丈も一緒なシュタルクがいて、よりリアルな感じになった」と語った。2人ともアトラクションを通してアニメの世界にひたっていた。
またMCからお気に入りの魔法を聞かれると、種崎は「声に出して言いたい魔法」として敵役の魔族・アウラの「アゼリューゼ」を挙げた。「お気に入りでいうと、汚れをきれいサッパリ落とす魔法とか、くだらないけどくすってできちゃう魔法が好きですけど…」とも付け加えた。
そして、「ひたろう、この冒険に」（岡本）「ユニバーサル・クールジャパン 葬送のフリーレン」（種崎）「開幕!!!」の掛け声でセレモニー開幕を宣言した。
【写真】感動…ヒンメル像の前でポーズをきめる種崎敦美＆岡本信彦
USJではあす30日から2027年1月11日まで『葬送のフリーレン』とコラボ。新たなアトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』をはじめ、テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』や大人気コースターでのスリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』、オリジナルグッズが展開される。
またMCからお気に入りの魔法を聞かれると、種崎は「声に出して言いたい魔法」として敵役の魔族・アウラの「アゼリューゼ」を挙げた。「お気に入りでいうと、汚れをきれいサッパリ落とす魔法とか、くだらないけどくすってできちゃう魔法が好きですけど…」とも付け加えた。
そして、「ひたろう、この冒険に」（岡本）「ユニバーサル・クールジャパン 葬送のフリーレン」（種崎）「開幕!!!」の掛け声でセレモニー開幕を宣言した。