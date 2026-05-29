NEWSの増田貴久が、自身初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」を発表。株式会社ZOZOとLINEヤフー株式会社が共同で立ち上げたプロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」の一環となっており、本日5月29日よりZOZOTOWN限定アイテムの受注販売をスタートさせた。【写真】増田貴久の新ブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」で展開するアイテム芸能界屈指のファッション好きであり、NEWSのツアー衣