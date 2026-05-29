増田貴久、“好き”を形にしたファッションブランド設立 NEWSメンバーも「絶対似合う！」
NEWSの増田貴久が、自身初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」を発表。株式会社ZOZOとLINEヤフー株式会社が共同で立ち上げたプロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」の一環となっており、本日5月29日よりZOZOTOWN限定アイテムの受注販売をスタートさせた。
【写真】増田貴久の新ブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」で展開するアイテム
芸能界屈指のファッション好きであり、NEWSのツアー衣装や海外ブランドとのコラボレーションなども手掛ける増田。この「Yellow by TAKAHISA MASUDA」では、これまで培ってきた経験と表現力、そしてファッションへの深い愛情を注ぎこんだという。
このたび行われたブランドローンチ発表会では、自身の発案から生まれた、同ブランドを象徴するロンパース型のMA-1を着用して増田は登壇。そのほか、フーディーやスウェットのセットアップ、Tシャツなど定番アイテムを、カジュアルさにエッジを効かせたデザインを取り揃えたそう。増田のファッション観を体現した全16型のオリジナルアイテムが展開する。
ブランド立ち上げのきっかけは、ZOZOの社員から「まっすー、服作ってみない？」と声を掛けられたこと。「こんなに服が好きなんだったら形にしてみたら？」と言われ、今回の夢の実現につながったと明かす。
実は以前もファッションブランド立ち上げの提案はされていたが、断っていたという増田。「その時は自信がなくて、ふわっと（話を）流していました。でも今回はタイミングや、お話いただいた出会いも大きくて、“今だったらできるかも”と思いました」と、色々な準備が整ったからこそ決断できたと語った。
なぜブランド名に「Yellow」と付けたのかというと、「そもそもファッションを好きになったきっかけにもなるのですが、“色”にとても興味があって。その中でも黄色がすごく好きで、最初は長くてかっこいい名前も考えましたが、自分の好きな色の名前を付けることにしました」と理由を明かす。
今回手掛けた服を誰に着てもらいたいかと聞かれると、「うちの（NEWSの）加藤シゲアキと小山慶一郎は絶対に似合うと思います！」とメンバーの名前を上げる。「次のNEWSのライブは、全身『Yellow』で固めてもいいと思います（笑）」と希望を語っていた。
【写真】増田貴久の新ブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」で展開するアイテム
芸能界屈指のファッション好きであり、NEWSのツアー衣装や海外ブランドとのコラボレーションなども手掛ける増田。この「Yellow by TAKAHISA MASUDA」では、これまで培ってきた経験と表現力、そしてファッションへの深い愛情を注ぎこんだという。
ブランド立ち上げのきっかけは、ZOZOの社員から「まっすー、服作ってみない？」と声を掛けられたこと。「こんなに服が好きなんだったら形にしてみたら？」と言われ、今回の夢の実現につながったと明かす。
実は以前もファッションブランド立ち上げの提案はされていたが、断っていたという増田。「その時は自信がなくて、ふわっと（話を）流していました。でも今回はタイミングや、お話いただいた出会いも大きくて、“今だったらできるかも”と思いました」と、色々な準備が整ったからこそ決断できたと語った。
なぜブランド名に「Yellow」と付けたのかというと、「そもそもファッションを好きになったきっかけにもなるのですが、“色”にとても興味があって。その中でも黄色がすごく好きで、最初は長くてかっこいい名前も考えましたが、自分の好きな色の名前を付けることにしました」と理由を明かす。
今回手掛けた服を誰に着てもらいたいかと聞かれると、「うちの（NEWSの）加藤シゲアキと小山慶一郎は絶対に似合うと思います！」とメンバーの名前を上げる。「次のNEWSのライブは、全身『Yellow』で固めてもいいと思います（笑）」と希望を語っていた。