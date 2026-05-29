「1歳11カ月、アンパンマンを描いていると思ったら…」と題した動画が、Instagramで話題になりました。動画に出てくるのは、日本人のママ・韓国人のパパと韓国で暮らしている女の子、じあちゃん。ママのまねをして、アンパンマンを描いたと思いきや……！？かわいらしい“オチ”に、多くの反響が寄せられました。【動画】ママと一緒に楽しくお絵描き！できあがったのは…？ママと向かい合って座り、お絵描きを始めたじあちゃん。ふ