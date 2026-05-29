約9年ぶりに全面刷新！ 最上級モデルの実力とは？マツダは2026年5月21日、新型「CX-5」を発売しました。約9年ぶりとなるフルモデルチェンジを受けた3代目CX-5は、デザインや走行性能をさらに磨き上げるとともに、後席空間や荷室の拡大など、快適性や実用性も大きく向上しています。そんな新型CX-5のなかでも、最も高価な最上級グレードは、一体どのような特徴を備えているのでしょうか。【画像】これが“一番高い”マツダ新型