約9年ぶりに全面刷新！ 最上級モデルの実力とは？

マツダは2026年5月21日、新型「CX-5」を発売しました。約9年ぶりとなるフルモデルチェンジを受けた3代目CX-5は、デザインや走行性能をさらに磨き上げるとともに、後席空間や荷室の拡大など、快適性や実用性も大きく向上しています。

そんな新型CX-5のなかでも、最も高価な最上級グレードは、一体どのような特徴を備えているのでしょうか。

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CX-5は2012年に初代モデルが登場。マツダのデザインテーマ「魂動（こどう）」と、「SKYACTIV TECHNOLOGY」を全面採用したミドルサイズSUVとして人気を集め、現在ではグローバル累計販売台数500万台を超える主力モデルへと成長しました。

今回登場した新型は、「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」をコンセプトに開発。スタイリングや走りを進化させながら、室内空間や使い勝手も大幅に見直されています。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1695mm。ホイールベースは2815mmで、全グレード共通です。

なかでも注目したいのがホイールベースで、先代比115mm延長。これにより後席の足元スペースが広がり、居住性が大きく向上しました。

そんな新型CX-5のなかで最も高価なグレードは「L 4WD」です。エクステリアでは、ルーフレールや19インチタイヤ、ブラックメタリック塗装のアルミホイールを標準装備。ボディカラーは全7色を設定し、新色「ネイビーブルーマイカ」もラインナップされています。

インテリアはブラックの本革シートを採用。さらにオプションとして、マツダのSUVでは初採用となる「スポーツタン」カラーも選択可能で、より豪華な内装にすることもできます。

また、運転席・助手席シートヒーターは全車標準装備。最上級グレードのL 4WDでは、アンビエントライトやBoseサウンドシステム、助手席パワーシート、リアシートヒーターなど、快適装備も充実しています。

コックピットは水平基調のデザインを採用し、エアコンルーバーの加飾や「MAZDA」ワードマークによって、上質かつ広がり感のある空間を演出。

さらに、ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）を刷新したことで、操作性も向上しました。

センターディスプレイにはタッチパネル式の大型モニターを採用。最上級グレードでは15.6インチ、下位グレードでも12.9インチを備えます。

インフォテインメントシステムにはGoogleを搭載し、「Googleアシスタント」や「Google Play」などにも対応しました。

室内空間では、ロングホイールベース化によって後席のひざ前スペースを拡大。室内高も1299mmを確保し、頭上空間にもゆとりを持たせています。

さらに、オプション設定のパノラマサンルーフは、長さ1021mm×幅875mmの大型サイズを採用。開放感のある室内空間を演出します。なお、このパノラマサンルーフを選択できるのはLグレードのみです。

安全性能では、「プロアクティブ・ドライビング・アシスト（PDA）」を初採用。アクセルペダルから足を離した際の減速をサポートし、より自然で安心感のある運転を実現します。

加えて、ドライバー異常時対応システム（DEA）の検知機能も強化。ドライバー・モニタリング機能の進化など、最新の安全技術を多数搭載しています。

全車標準装備の360°ビュー・モニター（シースルービュー）は、3Dビューやサイドビュー表示などに対応し、安全確認をサポートします。

パワートレインには、マイルドハイブリッドを組み合わせた2.5リッター直噴ガソリンエンジン「e-SKYACTIV G 2.5」を搭載。最高出力178PS、最大トルク237Nmを発生します。

トランスミッションは6EC-AT、駆動方式は4WD。WLTCモード燃費は14.2km／Lです。

価格（消費税込み）は430万6500円。エントリーグレード「S 2WD」の330万円と比べると、100万6500円高い設定となっています。

約9年ぶりの全面刷新によって、デザイン、快適性、先進機能のすべてを進化させた新型CX-5。今後は次世代エンジン「SKYACTIV-Z」の搭載にも期待が高まります。