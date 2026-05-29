DEBUT-CG アユートは、qdcとの共同企画コンセプト・エントリー・カスタIEM「DEBUT」シリーズで初となる、プロユース・ゲーミングモデル「DEBUT-CG」を6月1日に発売する。価格は60,500円。着脱式のブームマイクも備えている。 DEBUTシリーズは、2025年3月にStudioユースの「DEBUT-CS」、Liveユースの「DEBUT-CL」、2026年6月1日受注開始でモニタリングとHi-Fiリスニ