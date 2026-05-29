東京都葛飾区の路上で2kgの金塊が奪われた事件で、警視庁は5月25日に、逃走していた19歳の少年2人を逮捕したことを発表した。事件が起きたのは4月28日。金塊の取引を行うために集まっていた40〜50代の男性4人に対して、催涙スプレーを吹きかけたうえで、殴るなどの暴行を行い、約5300万円相当の金塊を奪った疑いが持たれている。警視庁は認否を明らかにしていないものの、一人は「闇バイトに応募した」と話しているという。5月14日